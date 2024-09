Radosław Sikorski należy do grona polityków, którzy nawet na arenie międzynarodowej nie boją się mówić prawdy, nawet jeśli mocno kłuje ona w oczy. W poniedziałkowym porannym wywiadzie w TOK FM minister spraw zagranicznych odniósł się do napięć na linii Warszawa – Kijów oraz do Rzezi Wołyńskiej, poruszając temat godnego pochówku ofiar tej tragicznej historii , który od lat jest przedmiotem sporu między Polską a Ukrainą.

– To kwestia europejskiego kodu kulturowego sięgająca antyku – zaznaczył w poranku TOK FM Sikorski, podkreślając, że pochowanie ofiar to nie tylko obowiązek wynikający z chrześcijańskiej tradycji, ale również z fundamentalnych zasad naszej cywilizacji. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że w tej sprawie polscy liderzy, w tym prezydent Andrzej Duda , zajęli jednoznaczne stanowisko.

– Wydaje się, że w Polsce mamy w tej sprawie jedno zdanie – to kwestia do załatwienia – dodał.

Napięcia z Ukrainą

Sikorski, pytany o niedawne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, przyznał, że atmosfera była napięta. Wskazał, że ukraińska strona ma pretensje do Polski za niewystarczającą pomoc w procesie akcesji do Unii Europejskiej oraz dostawy sprzętu wojskowego. Co więcej, Ukraińcy unikali tematu Wołynia, co tylko pogłębia trudności w relacjach między naszymi krajami.