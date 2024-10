Zaskakujące odkrycie na Podkarpaciu. Znalazł ząb mamuta Fot. Mateusz Grochocki/East News /Reddit

W nocy z 2 na 3 października polskich użytkowników Reddita zelektryzował wpis internauty o pseudonimie Obiektyw1855. Mężczyzna opublikował zdjęcia przedmiotu, który jak twierdzi, znalazł w bagnie, które pozostało po przydomowym stawie po tym, jak opadła w nim woda. Spytaliśmy ekspertów z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, czy trafił na coś wyjątkowego. Odpowiedź naprawdę intryguje.

Relikt sprzed 200 tys. lat w przydomowym stawie. To ząb mamuta

Próbowaliśmy się skontaktować z użytkownikiem, który opublikował zdjęcia w sieci. Niestety nie udało nam się to. Zweryfikowaliśmy zdjęcia i wszystko wskazuje na to, że nie były one wcześniej publikowane w sieci, co nadaje tej sytuacji dużego prawdopodobieństwa.

Mężczyzna przyznał, że bagno, w którym znalazł tajemniczy obiekt, znajduje się na Podkarpaciu. "Znajomy ma na wsi niedaleko domu bajoro, teraz wyschnięte, z jego opowiadań wynika, że jego dziadkowie wyrzucili tam przed wojną dużo ciekawych rzeczy. To ja ubrałem kalosze i poszedłem z łopatą se pokopać" – wspomina autor wpisu w jednym z komentarzy.

Podczas takich poszukiwań trafił na dużą skamielinę o bardzo charakterystycznym kształcie. We wpisie dodał, że obiekt waży ok. 5 kg. Dodał także zdjęcia, na których internauci rozpoznali ząb mamuta.

Ząb mamuta z Podkarpacia. Ekspert: to najtrwalsze elementy szkieletowe

Postanowiliśmy pokazać zdjęcia ekspertom, aby zdradzili nam, czy na pewno mamy do czynienia z zębem mamuta. Dariusz Nast z działu paleozoologi Muzeum Nauki Polskiej Akademii Nauk to potwierdził.

"Zgadza się – jest to ząb mamuta. A dokładnie górny, lewy ząb trzonowy" – poinformował nas badacz. I choć znalezisko to może wydawać się wyjątkowo interesujące, to wcale nie należy do rzadkich. "Zęby nie tylko u mamutów, to najtrwalsze elementy szkieletowe. Należą do stosunkowo częstych znalezisk" – dodał przedstawiciel PAN.

Dodajmy, że mamuty żyły na terenie dzisiejszej Polski, ale na całym świecie można je było spotkać od 100 tys. do 15 tys. lat temu. Ostatnie osobniki wyginęły ok. 4 tys. lat temu. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy komuś udaje się odnaleźć pozostałość po tych wyjątkowych zwierzętach. W lipcu 2024 roku w miejscowości Szerzyny niedaleko Tarnowa budowlańcy odnaleźli bardzo podobny ząb podczas budowy miejskiego kąpieliska. Po zbadaniu terenu podjęto decyzję o udostępnieniu go szerszej publiczności w miejscu odnalezienia.

Jak informuje nasz rozmówca, warto wiedzieć, gdzie takich reliktów można szukać. "Szczególnie w rzekach, w których woda, erodując brzegi, podłoże, odsłania i transportuje również inne szczątki. Przy niskich stanach wód oprócz eksploratorów, nawet spacerowicze czy wędkarze znajdują takie bardzo ciekawe okazy" – dodał Dariusz Nast.