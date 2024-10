– Na tym boisku działy się różne rzeczy. Młodzież piła alkohol i zakłócała ciszę nocną. Dochodziło nawet do kopulacji, a ja nie mam zamiaru pilnować tam porządku – mówi "Faktowi" prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera.

To jego odpowiedź na pytanie dlaczego zlikwidował osiedlowe boisko do koszykówki i gry w kwadraty, a potem zrobił tam parking na 24 samochody. Odpowiedź – dodajmy – mieszkańców nie satysfakcjonuje, bo do prezesa i tej sytuacji mają mnóstwo zastrzeżeń.