Byli partnerzy zdecydowali się ogłosić tę informację wspólnie, publikując oświadczenie w formie nowego materiału na platformie YouTube . Film, który ukazał się na kanale Julii we wtorek, 8 października, w godzinach wieczornych, obejrzano już 586 tysięcy razy.

– Powstawał pewnego rodzaju chłód między nami, jakaś obojętność. Ostatni okres był dla nas takim dołkiem, mimo że mieliśmy te dobre momenty również – zaręczyny, kupno domu. A z drugiej strony one narzuciły jakieś takie tempo związku, z którym sobie nie poradziliśmy, jakąś presję dziwną – wyznali.

Związek Julii Żugaj i Sheo

– Pamiętam, że spotkaliśmy się na koncercie artystki Sylwii Przybysz. Maciek został zaproszony na ten koncert, ja zostałam zaproszona na ten koncert. Już wtedy rozmawialiśmy przez internet i gdzieś tam byliśmy na etapie bycia sobą zainteresowanymi, więc stwierdziliśmy, że wcześniej, przed koncertem, spotkamy się jeszcze w kawiarni i poszliśmy na ciasto, później wspólnie na koncert i jakoś tak to się zaczęło – opowiadała celebrytka.

Para dołączyła później do projektu Team X2. W tym okresie, z powodu nadmiaru pracy i różnych projektów, postanowili się rozstać, ale pozostali w przyjacielskich relacjach. Rok później zdecydowali się do siebie wrócić.

– Jak zerwaliśmy, to ja sobie uświadomiłam, że nie umiem żyć już bez Maćka. Było mi bardzo ciężko. To jest z tyłu głowy taka świadomość, że nie dałabym sobie rady bez niego. To umocniło naszą relację – wyznała wówczas Żugaj.