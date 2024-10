Tragiczny wypadek w Wołominie. Ksiądz nie żyje

" [...] nieszczęśliwy wypadek przerwał wczorajszego wieczoru nić jego życia, które było już nieco nadwątlone przez udar, który go dotknął go kilka lat wcześniej" – brzmi treść oświadczenia.

Śmiertelne wypadki drogowe w Polsce

To kolejny tragiczny wypadek drogowy, w którym doszło do najechania pieszego. Jak informowaliśmy na naTemat.pl w środę, 9 października, w Warszawie kierowca czarnego SUV-a przekroczył dozwoloną prędkość i potrącił 48-letniego mężczyznę przechodzącego przez jezdnię.

Innym tragicznym wydarzeniem było potrącenie 12-letniego chłopca na rowerze. Chłopiec jechał zgodnie z przepisami, sygnalizując zamiar skrętu, kiedy najechał go 68-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Mitsubishi . Do zdarzenia doszło we wtorek, 8 października.

"Wczoraj około godziny 16:35 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku. Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu wskazują na to, że kierujący pojazdem Mitsubishi. 68-latek nie zastosował się do obowiązującego oznakowania i nie ustąpił pierwszeństwa wykonującemu manewr skrętu 12-letniemu rowerzyście. Wskutek tego doszło do zderzenia. Obaj uczestnicy to mieszkańcy Kraśnika" – przekazali funkcjonariusze.