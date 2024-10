"Jeśli Ziobro wykorzystuje chorobę jako pretekst...". Biejat ostro o jego nieobecności przed komisją

Pozyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i poprawa relacji z Unią Europejską – to największe osiągnięcia Koalicji 15 października rok po wyborach według wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat. Współprzewodnicząca Lewicy Razem, która nie weszła do rządu, ale wspiera go w strategicznych głosowaniach, dostrzega jednak również porażki i niedociągnięcia obecnej władzy. – Premier Donald Tusk wybrał dziwny moment, by przedstawić rządowi swój pomysł na zawieszenie praw człowieka, do których należy prawo do azylu – powiedziała w Rozmowie Dnia naTemat wicemarszałkini Magdalena Biejat.

Poza tym współprzewodnicząca Lewicy Razem odniosła się do kontrowersyjnych działań posłanki tej partii Pauliny Matysiak, która zdecydowała się działać na rzecz projektów infrastrukturalnych ręka w rękę z politykami PiS, w tym Marcinem Horałą. – Uważam, że z Pauliną Matysiak powinniśmy się rozstać, ale to decyzja sądu koleżeńskiego – wskazuje wicemarszałkini Magdalena Biejat.

Poza tym polityczka odpowiedziała na pytanie, czy będzie kandydować na prezydenta z ramienia Lewicy, a także jak ocenia postępowanie posła Zbigniewa Ziobry, który zamiast stawić się w poniedziałek przed komisją śledczą (według opinii biegłego jest "onkologicznie zdrowy") wrzucił na X zdjęcie blizny po operacji, którą przeszedł miesiące temu.

