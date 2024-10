Bodnar tak tego nie zostawi. Zapowiada spotkanie z Wrzosek

Karolina Kurek

I nformacja o rezygnacji prokurator Ewy Wrzosek ze stanowiska wzbudziła poruszenie w mediach. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar odniósł się do tej sprawy zapowiadając, że zamierza się z nią spotkać, by przekonywać ją do zmiany decyzji.