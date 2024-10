Długi weekend listopadowy zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli chcesz wykorzystać 1 listopada i ruszyć w egzotyczną podróż, znaleźliśmy ciekawą propozycję all inclusive w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I to w wysokim standardzie. Jest też propozycja dla tych, którzy wolą podróżować na własną rękę.

Zjednoczone Emiraty Arabskie na długi weekend listopadowy? Na miejscu jest ponad 30 st. C Fot. Pixabay

Reklama.

Jak co tydzień ponownie wzięłam pod lupę ceny lotów, a także all inclusive. Tym razem w bardzo przystępnych cenach można polecieć do Rzymu, Lizbony, albo spędzić cały tydzień na plażach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Naprawdę jest w czym wybierać.

Rzym za 140 zł albo Lizbona za niecałe 400 zł

Jeżeli szukasz ciekawej opcji na listopadowy wyjazd, Ryanair przychodzi z pomocą, oferując kolejne tanie loty. Jedna z ciekawszych propozycji to bez wątpienia Rzym, do którego można polecieć za 140 zł w dwie strony z Katowic w terminie 18-23 listopada.

Dodajmy, że podczas takiej wycieczki można zwiedzić nie jeden, a dwa kraje. Wystarczy, że podczas spaceru na którego trasie będzie m.in. Koloseum i Forum Romanum, odwiedzicie Stolicę Apostolską. Choć czasami o tym zapominamy, Watykan jest najmniejszym krajem Europy.

Reklama.

Druga opcja nie jest aż tak budżetowa, ale nadal może kusić. W terminie 12-15 stycznia można polecieć z podwarszawskiego Modlina do Lizbony za niecałe 400 zł w dwie strony. Jeżeli już tam dotrzecie, to koniecznie spróbujcie największego przysmaku Portugalii. Pasteis de nata to budyniowe babeczki z ciasta francuskiego. To prawdziwa uczta dla podniebienia. Nie zapomnij też o filiżance kawy albo espresso.

All inclusive w rajskim zakątku Zjednoczonych Emiratów Arabskich na długi weekend listopadowy

We Wszystkich Świętych zgodnie z tradycją można odwiedzać groby najbliższych. Jednak dla wielu osób jest to okazja na dłuższy lub krótszy wyjazd i zaoszczędzenie dnia urlopu. Jeżeli tęsknicie już za ciepłem, w terminie 1-8 listopada możecie cieszyć się 33-stopniowym upałem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Reklama.