Większościowym udziałowcem Telewizji Polsat jest Cyfrowy Polsat. Jak podaje "Rzeczpospolita", we wtorek ma się odbyć nadzwyczajne zgromadzenie wspólników mediowej spółki. "To istotny fragment walki o wpływ na firmy należące do grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza" – czytamy.