Przypomnijmy: Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja 2023 roku. Nastolatek wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew Kolonia (w gminie Ożarów Mazowiecki) przed czwartą rano i pojechał autobusem do Warszawy . W stolicy miał przemieszczać się w stronę parku Traugutta, gdzie ślad się po nim urwał.

Dlaczego ws. Dymińskiego nie ma śledztwa? Policja wyjaśnia

Czemu nie ma w tej sprawie żadnego śledztwa, a jedynie poszukiwania. NaTemat.pl wyjaśniła to Komenda Główna Policji.

To właśnie to zarządzenie, jak wskazał kom. Kurczyk, reguluje sposób prowadzenia przez policję poszukiwań osób zaginionych. Jak wskazał policjant, "postępowanie przygotowawcze wszczyna się na podstawie informacji wynikających ze złożonego zawiadomienia o zaginięciu osoby, jeśli uzasadniają one podejrzenie popełnienia przestępstwa".