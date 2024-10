Rozłam w Partii Razem stał się faktem. O odejściu czterech prominentnych polityczek, w tym wicemarszałkini Sejmu Magdaleny Biejat poinformowało TVP Info. Obok niej, ugrupowanie opuszczają również Dorota Olko, Anna Górska oraz Daria Gosek-Popiołek, co może wprowadzić poważne zmiany w strukturze partii.

Polityczki wydały oświadczenie

Polityczki wyraziły przekonanie, że ich zadaniem jest rozwiązywanie konkretnych spraw, a nie ograniczanie się do poszukiwania pretekstów do wyjścia Razem z klubu Lewicy . Ich stanowisko może zapowiadać nowy kierunek w polskiej polityce lewicowej, w którym kluczowe będą efektywne działania i współpraca, a nie spory.

Polityczki opuszczają Razem, zostają w klubie Lewicy

Odejście czterech czołowych polityczek z partii Razem, w tym wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, to wynik ich chęci pozostania w klubie parlamentarnym Lewicy i wpływania na politykę rządu. Jak podkreśliły, "siedząc na kanapie z założonymi rękami i recenzując rząd, niczego się nie zdziała".

Problemy partii Razem

W partii Razem od dłużego czasu narastają problemy, które ujawniają się w kontekście ostatnich działań. Współprzewodniczący partii Adrian Zandberg oraz politycy, tacy jak Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny, głośno opowiadali się za opuszczeniem klubu Lewicy. W ostatnich tygodniach parlamentarzyści partii Razem nie uczestniczyli w posiedzeniach klubu Lewicy, co potęgowało wątpliwości co do przyszłości ugrupowania.