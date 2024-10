Sąd Okręgowy w Szczecinie nie zgodził się z argumentami obrońców podejrzanych, którzy wnioskowali o niestosowanie wobec nich aresztu. Kamil L. oraz jego partnerka Aleksandra K. pozostaną w areszcie do 11 stycznia 2025 roku. Sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im występków, co stanowi podstawę do stosowania środków zapobiegawczych.