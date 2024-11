Jak pisaliśmy w naTemat miesiąc temu, to Pudelek dowiedział się od informatora, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się . Redakcja próbowała skontaktować się wówczas z parą, jednak ta nie chciała niczego komentować. "Żadne z nich nie zdementowało" pogłosek, podkreślił jednak portal.

Co ciekawe, Kaczorowska (oficjalnie: Kaczorowska-Pela) i Pela, którzy byli razem siedem lat i mają dwie córki, wciąż nie wydali żadnego oświadczenia dotyczącego swojego rozstania. Czasami jednak do niego nawiązują. Zainteresowanie mediów i internautów jest jednak tak duże, że nieoczekiwanie głos w sieci postanowił zabrać Maciej Pela.

Mąż Agnieszki Kaczorowskiej Maciej Pela o rozstaniu. "Nie porzuciłem rodziny"

"Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamstw na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi i leki i terapia, nie wiem jakbym to dźwignął" – zaczął Pela wpis na Instagramie.

Podkreślił, że "choć wie, że to, co pisano o nim jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze".