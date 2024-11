Boicie się Trumpa w Białym Domu? Jego ludzie mogą być jeszcze gorsi

Część z nich to doradcy Donalda Trumpa, którzy mogą wejść do administracji USA. Część to celebryci i znane osoby z Elonem Muskiem na czele. A część z nich amerykańskie media określają mianem "Maga men" – to zwolennicy Trumpa w jego słynnych, czerwonych, czapkach, których poglądy potrafią wywołać dreszcze. To dzięki nim Donald Trump wygrał wybory. Dzięki nim dotarł w czeluście internetu i na uczelnie. Zobaczcie, kim są. Bo ich siła w Ameryce może być teraz druzgocąca.