Rząd Olafa Scholza się sypie! Szef koalicyjnej partii zdymisjonowany, pojawiają się pytania o wybory

Niemiecki minister finansów Christian Lindner na specjalnym spotkaniu zorganizowanym w środowy wieczór miał zaapelować do kanclerza Olafa Scholza o przeprowadzenie nowych wyborów na początku przyszłego roku. Szef niemieckiego rządu tę propozycję miał odrzucił, co w doprowadziło do odwołania lidera koalicyjnej FDP z rządu. Ostatnią informację potwierdził już rzecznik rządu.