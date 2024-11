Mężczyzna na pomniku smoleńskim w Warszawie

Na fladze tego mężczyzny jest odesłanie do profilu na YouTube oraz podpis, że tam jest materiał na temat "wyjaśnienie katastrofy Smoleńskiej, to czego nikt Ci nie powie".

Media: Ten sam mężczyzna rok temu także wszedł na pomnik

"Wówczas Krzysztof B. przyjechał pociągiem z Lublina do Warszawy , a następnie udał się na plac Piłsudskiego. Miał torbę, w której, jak się później okazało, znajdowały się megafon i rzeczy osobiste" – czytamy w tekście portalu. Po tym, jak mężczyzna został ściągnięty z pomnika, policja stwierdziła, iż nie posiada on materiałów wybuchowych.

TVN Warszawa informuje, że Krzysztof B. usłyszał zarzut "stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia". Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu w maju tego roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia i miał odpowiadać z wolnej stopy.

– Stąd bardzo dobra i szybka decyzja, żeby ewakuować najbliższy teren. Informacja została przekazana dyżurnemu i trafiła do dowództwa komendy. Przeszliśmy z akcji do operacji i stąd między innymi wszystkie siły, które były do dyspozycji, zostały skierowane do działania – dodał.