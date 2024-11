W październiku Andrzej Duda pojawił się publicznie m.in. podczas spotkania z prezydentką Gruzji Salome Zurabiszwili. Prezydent miał opatrunek na prawej dłoni, co wzbudziło spore zainteresowanie opinii publicznej. Mimo to Kancelaria Prezydenta nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia. Dziennikarze nieoficjalnie dowiedzieli się, że to był "drobny, domowy wypadek".