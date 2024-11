Ludzie chcą tu mieszkać

Henrik to sprężysty, szczupły mężczyzna po 60-tce. On pochodzi ze Szwecji, jego żona z Wielkiej Brytanii . Przyjechał tu lata temu na wakacje, a gdy wrócił do ojczyzny pierwsze co zrobił to zaczął szukać informacji, jak legalnie osiedlić się tu na stałe. Właśnie minęło im tutaj wspólnie 26 lat.

Długa podróż, którą warto odbyć

To kraj o powierzchni zbliżonej do Wielkiej Brytanii (jest nieco mniejsza), z tą różnicą, że w Nowej Zelandii mieszka ok. 5 mln mieszkańców, a w Wielkiej Brytanii ok. 70 milionów. – Nowa Zelandia składa się z dwóch wysp: północnej i południowej . 1/3 mieszka w Auckland, 1/3 w innych miejscowościach na północnej wyspie, a 1/3 tu na południowej, choć na przestrzeni lat liczba mieszkańców rośnie, to proporcje pozostaję te same – mówi Henrik.

Premium auta w premium kraju

małym, miejskim crossoverem o nazwie LBX, który stał się w Polsce bestsellerem, absurdalnie dużym i luksusowym vanem o nazwie LM nową, luksusową terenówką o nazwie GX, która… nie będzie dostępna w Polsce

LBX jest najmniejszym modelem w gamie Lexusa i został zaprojektowany z myślą o europejskim rynku. To w ogóle ciekawe spostrzeżenie po tym evencie, bo okazuje się, że to, co z perspektywy jednego rynku może wydawać się bez sensu i nie znajdzie wielu klientów, na drugim będzie schodziło jak ciepłe bułeczki. Tak jest np. z LBX-em w Europie, na którego w USA spojrzeliby z politowaniem. Z drugiej strony wielka terenówka skryta pod nazwą GX tym samym kraju stanie się murowanym hitem, a w takiej Polsce nawet nie będzie oferowana. Trudno o lepszy przykład, że perspektywa widzenia zależy od punktu siedzenia.

W nieco ponad pół roku stał się bestsellerem na polskim rynku premium. W tym czasie polscy kierowcy kupili 1792 egzemplarze, dzięki czemu jest to lider segmentu B-SUV Premium. Ponad połowa zamówionych aut to te "bogato wyposażone", a Polacy nie stronią od odwazniejszych kolorów nadwozia. To wszystko sprawia, że nasz kraj jest jednym z klcuzowych rynków w Europie dla tego modelu.

Dostrzegam w nim trochę taki vibe, jaki roztacza wokół siebie Mini Cooper , czyli auta dla osób ceniących ładne rzeczy, które chcą się wyróżniać i na to konkretne auto decydują się bardzo świadomie. Nie wiem tylko, czy to kwestia aut z innego rynku, ale w żadnym z egzemplarzy nie udało nam się odpalić bezprzewodowego Apple Carplay, potrzeba było kabla. Raz to przypadek, dwa to niefart, ale trzy to już reguła. A było tak za każdym razem, realnie powinno działać to bezprzewodowo. Tego problemu nie było w innych modelach.

Queenstown – miasteczko jak z planu filmowego

– Gdy 10 lat temu przeprowadzałem się do Queenstown z północnej wyspy, w mieście i okolicach mieszkało ok. 25 tysięcy osób. Dzisiaj to dwa razy tyle. Infrastruktura nie nadąża – wyjaśnia Henrik.

Queenstown to bardzo piękna i klimatyczna mieścina położona tuż nad ogromnym i ciągnącym się na ok. 80 kilometrów jeziorem Wakapitu. Miło zaskakuje bardzo niską zabudową. Nie widziałem żadnych bloków, a domy są w zdecydowanej większości parterowe. To okoliczne centrum turystyczne, którego królową jest Fergburger – burgerownia, która stała się atrakcją turystyczną samą w sobie i niezależnie od pory dnia przed wejściem ciągnie się naprawdę długa kolejka.

Miasto jest idealnym centrum wypadowym, bo niezależnie w którą stronę pojedziecie, czeka Was coś wyjątkowego. Można jechać w ciemno. Ten kraj, a szczególnie ta okolica, to pocztówka sama w sobie. Momentami trudno uwierzyć w to, co się widzi. Trudno nawet porównać te widoki do czegokolwiek. Nowa Zelandia zachwyca ciągnącymi się w nieskończoność przestrzeniami. Nie przytłacza.

Niepodrabialne widoki i owce

Nawet jeśli podobne widoki można znaleźć bliżej np. w Alpach w Szwajcarii czy Austrii , to tu jest… inaczej. Po pierwsze, podróż na taki koniec świata przeżywa się inaczej. Sam fakt odpalenia Google Maps i zobaczenia gdzie się znajduje, sprawia, że głowa pracuje inaczej. Po drugie, wspomniane przestrzenie. Choć zdjęcia, które tu widzicie są piękne, to zaufajcie mi – nie oddają tego, jak odczuwa się to na miejscu. Ten kraj jest jak wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Po trzecie, dziewiczość. W Europie generalnie jest dużo więcej zabudowy, farm czy domostw. Tutaj? Są spore odcinki, podczas których oprócz drogi i widoków nie ma nic.

Nic dziwnego. To w końcu kraj, w którym jest więcej owiec niż ludzi (25 mln vs 5 mln). Ich hodowla jest kluczowym elementem gospodarki i kultury kraju. Udało się nam nawet zobaczyć strzyżenie owiec na farmie, w której jest ich ok. 6000. Robi się to raz do roku i ścięta wełna jednej z nich jest warta ok. 100 nowozelandzkich dolarów (aktualny kurs to ok. 2,4 PLN).