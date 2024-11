Giertych kontra Nitras. Politycy KO starli się o... kandydata KO na prezydenta Fot. Piotr Molecki / East News

Reklama.

Jeśli ktoś spodziewał się, że tylko w Prawie i Sprawiedliwości są różne podziały i istnieją różne frakcje, ten jest w wielkim błędzie. Tarcia są też w innych partiach. I przykładem jest tu Koalicja Obywatelska.

Jak wiadomo, kandydata ugrupowania Donalda Tuska w przyszłorocznych wyborach prezydenckich wyłonią prawybory. W sobotę szef rządu stworzył nawet sondę wśród internautów. Teraz o Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego, którzy walczą o kandydaturę, starli się na słowa Sławomir Nitras i Roman Giertych.

Roman Giertych kontra Sławomir Nitras. Politycy KO starli się o prawybory

– We mnie osobiście jest obawa, że gdyby Radosław Sikorski został prezydentem, to skupiłby się na sprawach zagranicznych, a jego dwaj główni doradcy, czyli Roman Giertych i Michał Kamiński, zajęliby się polityką w Polsce, bo ich rozpala do czerwoności. I to mnie trochę niepokoi, bo to nie są ludzie, których światopogląd, czasami przyjaźnie polityczne, odpowiadają Platformie – powiedział Sławomir Nitras w rozmowie z Onetem.

Reklama.

Roman Giertych, wywołany do tablicy przez ministra sportu, już zareagował na jego słowa. "Wydzwaniają do mnie wszyscy, abym coś odpowiedział na nerwowe szpileczki Sławka Nitrasa. A ja im mówię: uspokójcie się! Jak byście byli ministrem sportu, a Drużyna Narodowa przegrała 1:5, to też byście mieli prawo do słabszego dnia. I tak Cię lubię!" – napisał mecenas w serwisie X.

Oczywiście Giertych nawiązał tym wpisem do dotkliwej porażki Biało-Czerwonych z Portugalią. To kolejne w ostatnich dniach starcie na słowa obu polityków. Sikorski przekonuje, choć robi to łagodnie, że Trzaskowski do tej pory miał niewiele wspólnego z bezpieczeństwem.

Reklama.

"Czasy się zmieniły? Trudne czasy? A pandemia to były łatwe czasy? A wojna to się zaczęła wczoraj? A 8 lat PiS to były łatwe czasy? Rafał zawsze był z nami. Zawsze był na pierwszej linii. Nasz Prezydent" – napisał Nitras na X w piątek.

"Czasy się naprawdę zmieniły Sławek. Po wyborze Trumpa już nic nie jest takie same. A tego, że Rafał i Radek byli zawsze z nami to nikt nie kwestionuje! Bez względu na to, który z nich wygra, to będzie ciężka prezydentura. Bardzo ciężka" – odpisał mu Giertych.

Przypomnijmy, że członkowie KO (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) w sms-owym głosowaniu wybiorą kandydata, który wystartuje w wyborach prezydenckich. Prawybory odbędą się w przyszły piątek. Wyniki mają być znane następnego dnia – w sobotę 23 listopada.