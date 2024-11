Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt dla katolików. W tym czasie w kościołach i wielu innych miejscach powstają szopki, które upamiętniają narodziny Jezusa Chrystusa. Są one ozdabiane żywymi drzewami, światłami, a czasem również figurami zwierząt, co podkreśla symbolikę i wyjątkowy nastrój świąt.