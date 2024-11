Kiedy zatem można spodziewać się premiery 2. sezonu "Pingwina"?

– Początkowo planowano to jedynie jako ośmiogodzinny serial limitowany, ale całkiem nieźle sobie poradził i wyobrażam sobie, że gdy coś sobie dobrze radzi, ludzie chcą do tego wracać. (…) Gdyby Matt chciał zrobić 2. sezon, to z całą pewnością rozważyłbym to. Pod koniec tego sezonu miałem dość! Wiem, że trułem o tym, że mało było mi po pierwszym filmie, ale teraz dostałem wystarczająco. Siedziałem przy tym stole wystarczająco długo. Było to niesamowite, ale to spora rzecz – wyznał w rozmowie z Radio Times.

"Pingwin" hitem na Max

Serial "Pingwin" przyciągnął nie tylko miłośników superbohaterskich produkcji, ale także widzów, którzy na co dzień nie wybierają tego rodzaju treści. O jego sukcesie świadczą znakomite wyniki oglądalności. W zaledwie trzy dni od debiutu – między 19 a 22 września – serial obejrzało 5,3 miliona osób. Z kolei po 11 dniach liczba widzów pierwszego odcinka wzrosła aż do 10,4 miliona, co pozwoliło "Pingwinowi" przebić takie hity platformy Max, jak "The Last of Us" czy "Ród Smoka".