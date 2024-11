Uchwycili reakcję trybun na porażkę Polaków ze Szkocją. Takich scen dawno na Narodowym nie było

Polacy przegrali w poniedziałek ze Szkocją (1:2), pożegnali się z elitą i spadli do niższej dywizji Ligi Narodów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rozczarowani kibice pożegnali Biało-Czerwonych, kiedy ci schodzili do szatni. Nie były to przyjemne obrazki dla podopiecznych Michała Probierza.