Książulo ocenił jedzenie w strefie VIP na meczu Polski. "Za takie pieniądze!"

Książulo, który słynie ze swoich filmików na YouTube z testami jedzenia, tym razem wybrał się na mecz Polska-Szkocja na Stadion Narodowy. Kupił bilety VIP i sprawdził, co w ich cenie można zjeść. Okazuje się, że choć youtuber wydał 2 tys. złotych na wejściówkę do specjalnej strefy, to serwowanymi tam potrawami był bardzo zawiedziony.