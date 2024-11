Alert obowiązywał od godziny 22:00 w czwartek, 21 listopada, do 8:00 rano dnia następnego. Niedługo potem synoptycy wydali kolejne ostrzeżenie o niebezpiecznych warunkach na drogach – nawierzchnie mogą być oblodzone.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu powodujące ich oblodzenie. Temp. min. od -5°C do 0°C, temp. min. przy gruncie -4°C, lok. -6°C" – podano.

"Lokalnie w rejonie Wybrzeża obserwuje się silny wiatr, którego śr. prędkość dochodzi do 50-55 km/h, a porywy do 65-70 km/h. W trakcie opadów śniegu może on powodować zawieje śnieżne. Taka prędkość wiatru będzie się jeszcze utrzymywać przez dwie godz. Później wiatr będzie słabnąć" – wskazano w komunikacie.