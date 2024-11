Rodzina Beaty Klimek założyła zbiórkę i prosi o pomoc

Dzieci tęsknią za matką. "Cała trójka strasznie tęskni za mamą, malują dla niej obrazki i obecnie ich największym marzeniem jest to, aby ukochana mama do niech wróciła. U wujka i cioci – moich rodziców, mają już zrobione swoje pokoje, chodzą do szkoły, spędzamy z nimi bardzo dużo czasu na zabawach, aby jak najmniej myślały o przykrej sytuacji. Niestety nie zawsze nam się to udaje, wieczory są najgorsze, dzieci płaczą za mamą..." – podkreśliła.