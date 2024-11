Przypomnijmy: "Viana: Skarb oceanu" (a oryg. "Moana") to hit Disneya z 2016 roku, który został zainspirowany polinezyjskimi legendami. Fabuła opowiada o nastolatce, która wyrusza na niebezpieczną misję, by uratować rodzimą wyspę przed katastrofą. W trakcie podróży tytułowa bohaterka uwalnia niegdyś potężnego półboga, który pomaga jej osiągnąć cel.

Produkcję sprzed ośmiu lat wyreżyserowali Ron Clements oraz John Musker i została ona wyróżniona dwiema nominacjami do Oscara (za najlepszy film animowany i najlepszą piosenkę, czyli "How Far I'll Go"), a także cieszyła się uznaniem wśród krytyków. "Viana" okazała się również kasowym sukcesem.