Agencja Associated Press cytuje wysokiego rangą urzędnika administracji Joe Bidena , który powiedział, że ustępująca administracja Demokratów chce, aby Ukraina obniżyła wiek mobilizacyjny z obecnych 25 do 18 lat, aby pomóc poszerzyć pulę mężczyzn w wieku poborowym.

USA chce, aby Ukraina obniżyła wiek mobilizacyjny

Urzędnik wyjaśnił, że to "czysta matematyka" w obecnej sytuacji w Ukrainie , a ten kraj potrzebuje większej liczby żołnierzy do walki.

Jak przypomniał, w "Rosji przestawienie na tory wojenne oznaczało, że wcielani do wojska są ludzie od 18. roku życia", a w Ukrainie jest to wiek 25 lat.

– Politycy najbardziej boją się o swoje stanowiska! Niestety, ale uruchomienie rezerw ludzkich jest jednym z kluczy do przełamania sytuacji na froncie. Przecież moskiewska młodzież też sama z siebie nie garnie się do walki. Dlatego Putin musiał sięgać po zasoby z głębokich azjatyckich rubieży, czy nawet szukać najemników w Afryce – ocenił dla naTemat.pl wojskowy.

Podczas wojny w Ukrainie mogło zginąć nawet 100 tys. żołnierzy

BBC Ukrainian ustaliło jakiś czas temu, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę do UE wyjechało około 768 000 Ukraińców w wieku 18–64 lat. Liczba ta nie obejmuje obywateli mieszkających poza UE oraz tych, którzy mieszkali gdziekolwiek za granicą od lutego 2022 roku.

Co ważne, w środę "The Economist" podał, iż w ciągu trzech lat wojny w Ukrainie życie mogła stracić od 60 tys. do 100 tys. żołnierzy, a około 400 tys. żołnierzy prawdopodobnie zostało poważnie rannych. Brytyjczycy powołali się na dane m.in. z zachodnich agencji wywiadowczych, ogólnie dostępnych i strony internetowej UALosses.