Morawiecki o Czarnku ws. wyborów prezydenckich: nie wytrzymał ciśnienia. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter

Mateusz Morawiecki był gościem portalu xyz.pl. Odpowiadał między innymi na pytania dotyczące wyborów prezydenckich i potencjalnych kandydatów PiS, którzy odpadli w przedbiegach. Morawieckiego dziennikarz Rafał Mrowicki zapytał o to, dlaczego to on nie był kandydatem PiS, gdyż "sondaże wskazują, że to pan jest najlepiej oceniany jako potencjalny kandydat PiS". Były premier rządu PiS przyznał, że widział wiele takich badań. Jak się jednak wyraził, polityka to gra zespołowa, a trzeba się liczyć z realiami. On sam określił się jako "lojalny i solidarny" członek swojej formacji.

Morawiecki o Czarnku w xyz.pl: Nie wytrzymał ciśnienia

Potem padło pytanie o Przemysława Czarnka. I tu może dziwić zdecydowana opinia Morawieckiego, której trudno nie uznać za surową recenzję byłego ministra edukacji. Były premier został zapytany o opinię Czarnka sprzed kilku dni, iż z Morawieckim jako kandydatem PiS szło by "prosto na przegraną" w wyborach prezydenckich.

– Nie wytrzymał ciśnienia. Nie wykazał się odpowiednią dojrzałością, ale to jego problem. Zdaje się, że mówił o mitycznym centrum. Dzięki temu "mitycznemu centrum", czyli Trzeciej Drodze, Donald Tusk ma dziś władzę, a w Stanach Zjednoczonych Donald Trump wygrał wybory. Wiemy, że to agenda ludzkich spraw – portfelowa, bytowa, inwestycyjna i gospodarcza – doprowadziła do takiego wyniku, czego jeszcze kilka miesięcy temu większość komentatorów się nie spodziewała – powiedział Morawiecki, komentując wypowiedź Czarnka na swój temat o wyborach prezydenckich.

Tarczyński o tym, dlaczego nie został kandydatem PiS w wyborach prezydenckich

Także Dominik Tarczyński zdradził w niedawnym wywiadzie z Żurnalistą, że ma spore ambicje i widziałby się w wyścigu o fotel prezydenta RP. Dlaczego PiS go skreślił? Polityk wyznał, co miało być przyczyną. – Nie mam żony, to był zarzut – powiedział europoseł PiS. Polityk wyjaśnił, że "przyjmowanie sakramentów pod politykę" nie jest dla niego. Dodał, że także nie dla niego jest "organizowanie żony dla polityki". Tarczyński nie raz podkreślał wcześniej, że jest wierzącym katolikiem.