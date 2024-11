Nawrocki na razie czyta z kartki i unika mediów

Widać to było podczas wydarzenia w Krakowie (23 listopada), gdzie to ogłoszono. Nawrocki czytał przemówienie z kartki (nie było promptera) i wydawał się być trochę zestresowany.

Część rozmówców WP powiedziała serwisowi, że to "kwestia naturalnych zdolności kandydata" i jego doświadczenia. Duda przecież też go nie używał. – To się wyrobi z czasem – powiedział WP zwolennik Nawrockiego.