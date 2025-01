Wiadomość do autora (opcjonalnie)

W życiu każdego z nas przychodzą chwile, gdy potrzebujemy dawki pozytywnej energii i oderwania się od szarości dnia codziennego albo ponurej pogody. W takich momentach nie ma nic lepszego niż zanurzenie się w świecie filmu, który napełni nas optymizmem i nadzieją. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie 10 rewelacyjnych filmów, które będą idealne na zły dzień i szybko poprawią wam humor. Oto idealne "feel-good movies".

Niektóre filmy potrafią poprawić nawet najgorszy humor Fot. Kadry z filmów "Billy Elliot" i "Nietykalni"

10 optymistycznych filmów na poprawę humoru

Kolejność przypadkowa, bo wszystkie te filmy są idealnymi pocieszaczami.

1. Nietykalni (2011)

Fot. Kadr z "Nietykalnych"

Wzruszająca i zabawna historia o nietypowej przyjaźni sparaliżowanego arystokraty (François Cluzet) i chłopaka z przedmieścia, który niedawno wyszedł z więzienia (Omar Sy). Philippe, po wypadku, który przykuł go do wózka inwalidzkiego, zatrudnia Drissa, a nowy opiekun wnosi do jego uporządkowanego życia powiew świeżości i spontaniczności. Co ciekawe, ta historia oparta jest na faktach.

"Nietykalni" to film o tym, że przeciwieństwa się przyciągają, a radość życia można odnaleźć nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Film niesie ze sobą przesłanie nadziei i optymizmu, a perypetie bohaterów i zderzenia dwóch różnych światów są pełne humoru. Francuski, uwielbiany przez widzów przebój doczekał się nawet amerykańskiego remake'u "Spragnieni życia" z Bryanem Cranstonem i Kevinem Hartem. Ten jest jednak... średni, więc lepiej sięgnąć po świetny oryginał.

2. Dumni i wściekli / Pride (2014)

Fot. Kadr z "Dumnych i wściekłych"

Ten brytyjski film oparty na prawdziwej historii opowiada o grupie gejów i lesbijek z Londynu, którzy postanawiają wesprzeć finansowo strajkujących górników w Walii w latach 80. To historia o walce o swoje prawa, ale przede wszystkim o ludziach, którzy mimo różnic odnajdują wspólny język i wspierają się w trudnych chwilach.

"Dumni i wściekli" ("Pride") to film pełen humoru, ciepła i wzruszeń, który pokazuje, że solidarność i przyjaźń mogą pokonać wszelkie bariery. Jest optymistyczny i podnosi na duchu, chociaż – jak większość brytyjskich filmów, co odróżnia jest od tych hollywoodzkich – jest słodko-gorzki i nie brakuje w nim smutku.

W filmie występują gwiazdy wyspiarskiego kina, m.in. Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Andrew Scott, Paddy Considine, Jessica Gunning i George MacKay. Seans obowiązkowy!

3. Paddington (2014) i sequele

Fot. Kadr z "Paddingtona"

"Paddington" to film familijny o przygodach słynnego, sympatycznego misia Paddingtona (głosu użyczył mu Ben Whishaw), który przybywa do Londynu z Peru w poszukiwaniu domu. Zostaje przygarnięty przez rodzinę Brownów, którzy pomagają mu odnaleźć się w nowym środowisku.

To film uroczy, ciepły i zabawny, idealna propozycja dla całej rodziny, która pokazuje, że dobro zawsze zwycięża. W obsadzie znaleźli się Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman i Peter Capaldi, a jeszcze lepszy od "jedynki" jest rewelacyjny "Paddington 2" z 2017 roku. Z kolei obecnie w kinach możemy oglądać trzecią, równie dobrą część, czyli "Paddingtona w Peru" (który został uznany przez krytyków za najlepszy sequel 2024 roku).

4. Forrest Gump (1994)

Fot. Kadr z "Forresta Gumpa"

Obsypana Oscarami klasyka kina, która opowiada historię Forresta Gumpa (nagrodzony Tom Hanks), mężczyzny o niskim IQ, który mimo przeciwności losu osiąga w życiu sukces i spotyka na swojej drodze wiele ciekawych osób, w tym ... prezydentów USA i Elvisa Presleya. Pomaga mu w tym niewinność i specyficzne spojrzenie na świat.

"Forrest Gump" to film o tym, że – jak w słynnym cytacie – życie jest jak pudełko czekoladek i nigdy nie wiesz, co ci się trafi. To wzruszająca i inspirująca opowieść o sile ludzkiego ducha, która pokazuje, że warto podążać za marzeniami i nigdy się nie poddawać. W kultowym filmie Roberta Zemeckisa występują również Robin Wright, Gary Sinise i Sally Field.

5. Jak wytresować smoka (2010) i sequele

Fot. Kadr z "Jak wytresować smoka"

Cudowne "Jak wytresować smoka" to animowana opowieść o Czkawce, młodym Wikingu, który zaprzyjaźnia się ze smokiem Szczerbatkiem. Czkawka musi przekonać swoją wioskę, że smoki nie są wrogami, a mogą być przyjaciółmi.

To film pełen przygód, humoru i oczywiście... smoków (mniej strasznych niż tych z "Rodu smoka"), nie brakuje też wzruszeń i znakomitej muzyki. Uwielbiana animacja pokazuje, że warto walczyć o swoje marzenia i przełamywać stereotypy, a pozory często mylą. Nikogo nie należy oceniać po okładce.

W oryginalnej wersji językowej głosów postaciom użyczyli Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera i Craig Ferguson. "Jak wytresować smoka 2" (2014) i "Jak wytresować smoka 3" (2014) również są świetne, a w przygotowaniu wersja aktorska, chociaż fani mają oczywiście obawy, czy taką magię da się w ogóle odwzorować. I w ogóle... po co.

6. Billy Elliot (2000)

Fot. Kadr z filmu "Billy Elliot"

Wzruszająca historia o tytułowym chłopcu (Jamie Bell) z górniczej rodziny w północnej Anglii, który marzy o zostaniu tancerzem baletowym. Mimo sprzeciwu ojca i brata, Billy Elliot potajemnie uczęszcza na lekcje tańca i nie zamierza przestać robić tego, co kocha i w czym jest świetny.

"Billy Elliot" to film o spełnianiu marzeń, walce z przeciwnościami losu i sile ludzkiego ducha. To inspirująca opowieść, która pokazuje, że warto podążać za swoimi pasjami, nawet jeśli inni próbują nas zniechęcić. W filmie występują również Julie Walters i Gary Lewis. Przydadzą wam się chusteczki, ale przygotujcie się na dużą dawkę bezkompromisowego brytyjskiego humoru i ironii.

7. Slumdog. Milioner z ulicy (2008)

Fot. Kadr z filmu "Slumdog. Milioner z ulicy"

Oscarowy "Slumdog. Milioner z ulicy" to emocjonalna, optymistyczna i pełna muzyki opowieść o Jamalu Maliku (Dev Patel), chłopaku ze slumsów Bombaju, który wygrywa w indyjskiej wersji teleturnieju "Milionerzy". Każde pytanie w teleturnieju przywołuje wspomnienia z jego trudnego dzieciństwa i ukazuje, jak jego życiowe doświadczenia doprowadziły go do poprawnej odpowiedzi.

"Slumdog" to film o miłości, nadziei i spełnieniu marzeń. Pokazuje, że nawet w najtrudniejszych warunkach można osiągnąć sukces, jeśli się w to wierzy. W filmie występują również Freida Pinto, Madhur Mittal i Irrfan Khan, a hitowa piosenka z filmu, "Jai Ho" A.R. Rahmana, potrafi rozchmurzyć i dodać energii nawet w najbardziej pochmurny dzień.

8. Mała Miss (2006)

Fot. Kadr z "Małej Miss"

Komediodramat o dysfunkcyjnej rodzinie Hooverów, która wyrusza w podróż zdezelowanym vanem, aby ich 7-letnia córka Olive (Abigail Breslin) mogła wziąć udział w konkursie piękności dla dziewczynek. Każdy członek rodziny zmaga się z własnymi problemami, ale wspólna podróż pozwala im na zbliżenie się do siebie i zaakceptowanie swoich wad.

"Mała Miss" (która zgarnęła Oscara za scenariusz) to film o akceptacji siebie i innych oraz o tym, że nie warto gonić za sztucznymi ideałami. To słodko-gorzka, ale mimo wszystko ciepła i przezabawna opowieść o rodzinie, która mimo swoich problemów potrafi się wspierać i kochać. Jednocześnie film jest ciętą satyrą na popularne w USA na dziecięce wybory miss (scena występu Olive to czyste złoto).

W filmie oprócz nominowanej do Oscara Abigail Breslin występują również Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Paul Dano i nagrodzony Oscarem Alan Arkin. Perełka.

9. Amelia (2001)

Fot. Kadr z "Amelii"

Ten kultowy francuski film to prawdziwy balsam dla duszy. Opowiada historię Amelii Poulain (w tej roli cudowna Audrey Tautou), młodej kobiety, która postanawia uszczęśliwiać ludzi wokół siebie małymi, dobrymi uczynkami. Sama zmaga się z samotnością i brakiem celu w życiu, ale odkrywa, że pomagając innym, sama staje się szczęśliwsza.

"Amelia" to film pełen uroku, ciepła i optymizmu, z piękną muzyką Yanna Tiersena i zdjęciami Bruno Delbonnela. Poprawia humor, bo pokazuje, że nawet drobne gesty mogą zmienić świat na lepsze, szczęście można znaleźć w prostych rzeczach i każdy z nas może znaleźć miłość i spełnienie. W obsadzie, oprócz Tautou znaleźli się m.in. Mathieu Kassovitz i Jamel Debbouze.

10. Młodzi przebojowi / Sing Street (2016)

Fot. Kadr z "Młodych przebojowych"

"Sing Street" (polski tytuł "Młodzi przebojowi" jest dosyć fatalny) to film muzyczny o Conorze (Ferdia Walsh-Peelo), nastolatku, który w latach 80. w Dublinie zakłada zespół, aby zaimponować dziewczynie (Lucy Boynton). Zaczyna pisać piosenki i kręcić teledyski, inspirując się popularnymi w ówczesnych czasach zespołami.

To historia o dorastaniu, pierwszych miłościach i spełnianiu marzeń, a film buzuje energią, humorem i świetną muzyką. W filmie, który w Polsce jest mniej znany, występują również Jack Reynor i Aidan Gillen. Warto, nie tylko dla miłośników lat 80.

