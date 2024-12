W sobotę 7 grudnia w miejscowości Karmin (powiat pleszewski, woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego wypadku . Pijany kierowca potrącił dwie kobiety i uciekł z miejsca zdarzenia. Jedna z nich, 71-letnia kobieta, zmarła z powodu odniesionych obrażeń. Druga, 61-latka, została ranna i trafiła do szpitala. Jej stan lekarze określają jako stabilny.

Jak informuje lokalny serwis ostrow24.tv , ofiarą kierowcy jest matka proboszcza z gminy Odolanów, który pochodzi z tamtych stron. "Sprawa wyszła na jaw, kiedy podczas wieczornych mszy zamiast proboszcza pojawił się ksiądz wikariusz i poinformował, że odprawi mszę w zastępstwie, ponieważ mama księdza proboszcza została potrącona. Z naszych ustaleń wynika, że chodzi o 71-letnią kobietę, która zmarła po przewiezieniu do pleszewskiego szpitala" – podaje portal.

Wypadek w Karminie. Pijany sprawca uciekł, ale został zatrzymany

Do zdarzenia doszło około godziny 16:45, w pobliżu szkoły. Początkowo pojawiały się informacje o trzech poszkodowanych osobach, które zostały później sprostowane przez policję. W dniu wypadku w sali wiejskiej w Karminie odbywało się spotkanie seniorów "DANIE WSPÓLNYCH CHWIL". Organizatorzy zapewniali transport, ale kobiety postanowiły wrócić na własną rękę.

"Postanowiły wrócić z sali skrajem jezdni, zamiast przejść na wysokości sali wiejskiej na chodnik. Zanim dotarły do bardzo dobrze oznakowanego przejścia dla pieszych , nadjechał biały bus marki Opel . Mężczyzna nie dostrzegł pieszych i potrącił obie" – informuje serwis ostrow24.tv.

26-latek posiadał zakaz prowadzenia pojazdów

Dziennikarzom "Faktu" udało się nieoficjalnie ustalić, że pijany kierowca po powrocie na miejsce wypadku próbował przekonać policjantów, że to nie on potrącił kobiety. Świadkowie zdarzenia jednak jednoznacznie wskazali go jako sprawcę. Mężczyzna poruszał się oplem vivaro, który został zabezpieczony jako dowód w sprawie.