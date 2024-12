Grupa Pepco rozbiła bank w Polsce. Rekordowe przychody

Pepco – 179 mln zysku

– W r. obr. 2025 nasza strategia lokalizacji sklepów będzie nadal ukierunkowana na region Europy Środkowo-Wschodniej, biorąc pod uwagę naszą znajomość tych rynków i pewność co do generowania tam odpowiednich zwrotów, co pozwoli poprawić naszą już i tak silną pozycję rynkową. Na głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej nadal istnieje znaczna przestrzeń do realizacji naszych ogólnych celów dotyczących liczby sklepów w ciągu najbliższych kilku lat – czytamy w informacji grupy.