Złodzieje z każdym rokiem są coraz bardziej kreatywni. Popularne oszustwo na wnuczka powoli odchodzi w przeszłość. Teraz ludzi okrada się metodą "na Blika", a bardziej oldschoolowi oszuści przed świętami pukają do drzwi udając pracowników administracji. Tak było w przypadku seniorki z Wrocławia , której złodzieje ukradli 30 zł.

Okradli staruszkę we Wrocławiu. Teraz szuka ich policja

Całą sprawę nagłośnił komisariat policji Wrocław -Grabiszynek. To właśnie ich funkcjonariusze próbują znaleźć dwóch złodziei, którzy w perfidny sposób oszukali jedną ze starszych mieszkanek Wrocławia.

Jak czytamy w komunikacie policji, mężczyźni zastukali do drzwi seniorki i poinformowali ją, że są pracownikami administracji. Przekazali jej, że muszą sprawdzić mieszkanie w związku z wyciekiem wody. Podczas gdy jeden zagadywał starszą panią, drugi zajął się błyskawicznym przeszukiwaniem jej mieszkania.

Policja szuka złodziei, którzy okradli starszą panią

Choć sprawa może wydawać się z pozoru błaha, to pokazuje, jak kluczowa jest ostrożność. Należy śledzić poczynania osób, które wpuszczamy do mieszkania, ale przede wszystkim ostrzec seniorów, że mogą paść ofiarami nowego oszustwa.

Metoda "na Blika" żyłą złota dla złodziei. Tak okrada się w mediach społecznościowych

Najpierw złodzieje dokonują włamania na nasze konto w mediach społecznościowych, a później za pośrednictwem komunikatora przesyłają wiadomości do naszych znajomych. Styl ich pisania do złudzenia przypomina ten, którego używamy w codziennych rozmowach. W wiadomości proszą o podanie kodu Blik, bo potrzebują szybko coś kupić, a ich bank np. ma awarię. W ten sposób można stracić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy od limitów ustawionych na koncie.