Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to dość tajemniczy twór. Wiele aspektów działalności RARS jest nomen omen tajemnicą państwową. Nie można więc podawać do publicznej wiadomości, co znajduje się w magazynach RARS i ile tego jest. Ale i z oficjalnych (nietajnych) dokumentów można się sporo dowiedzieć.