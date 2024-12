Danie będzie ciekawe nie tylko w smaku, ale również z wyglądu. I będzie niemałym zaskoczeniem dla naszych stołach. Mnóstwo pozytywnych pytań od rodziny gwarantowane. Przepis na tort sałatkowy znaleźliśmy na kanale YouTube "Moje domowe jedzenie". Autorka, jak to bywa przy sałatce jarzynowej, używa do swojego dania majonezu. Można jednak spróbować podać do niego bardziej złożony w smaku sos, który jeszcze podkreśli walory składników tortu – sugerują smakosze.pl.