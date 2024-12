Za te przewinienia otrzymał mandaty w wysokości 1800 zł i 21 punktów karnych. Łącznie z wcześniejszymi punktami przekroczył dozwoloną liczbę, przez co utracił prawo jazdy.

Mimo zawieszenia prawa jazdy Macierewicz nie zrezygnował z prowadzenia pojazdów. 10 grudnia, po miesięcznicy smoleńskiej, ponownie wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Choć został ponownie zatrzymany przez policję, to zasłonił się immunitetem, co poskutkowało odstąpieniem od dalszej interwencji. Tydzień później dziennikarze "Faktu" znów przyłapali polityka za kółkiem.