Schwarzenegger wygląda teraz jak Święty Mikołaj. "Niekorzystna metamorfoza"

Zuzanna Tomaszewicz

"Święty Mikołaj przybywa do miasta" – napisał Arnold Schwarzenegger pod zdjęciem, na którym wygląda tak, jakby zaraz miał wręczyć prezenty i rózgi dzieciom. Hollywoodzki gwiazdor zaskoczył swoich fanów nową rolą w świątecznym filmie pod tytułem "The Man with the Bag". Niektórzy uważają, że biała broda bardzo go postarza.