Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Oto zestawienie pozytywnych bohaterów 2024 roku. Wśród nich Doda i Daria Ładocha. Fot. Instagram / Doda // Fot. Instagram / Daria Ładocha

Reklama.

Doda pojechała pomagać osobom poszkodowanym w powodzi

Pod koniec września tego roku południowo-zachodnią część Polski ogarnęła wielka powódź. Siła żywiołu spowodowała, że wiele rodzin straciło dach nad głową i cały swój dobytek. Były także ofiary śmiertelne.

Gdy woda nieco opadła i było bezpieczniej w telewizji oraz social mediach mogliśmy oglądać obrazy zniszczeń, których skala była ogromna. Okolice Śląska wyglądały jak po przejściu wojny czy bombardowaniu. Część rzeczy porwała woda, a to, co zostało w większości, nie nadawało się już do użytku. Powodzianie potrzebowali pomocy. Oprócz tej finansowej, która napływała z całej Polski, zbawienna była również ta fizyczna. Brakowało rąk do pracy i sprzątania po powodzi.

Wtedy na miejsce ruszyła Doda. Zakasała rękawy i pracowała od świtu do nocy z innymi wolontariuszami. Pomagała sprzątać i rozdawać jedzenie.

Reklama.

Zmęczenie dawało się we znaki, ale chętni wraz z wokalistką działali dalej. – Łatwo nie jest, ale w ekipie sprawnie idzie – opisywała gwiazda. Dzieliła się też swoimi obserwacjami i wskazówkami dla osób, które również chciały przyjechać i pomóc.

"Weźcie twarde kalosze, okulary ochronne i rękawice. Przyjeżdżajcie tu najlepiej autem na diesel, bo jak benzynę zaleje to lipa" – radziła. Doda wykorzystywała swoje zasięgi na Instagramie, gdzie obserwuję ją blisko 2 mln osób, aby nagłaśniać akcje pomocowe.

Nie ukrywała, że weekend spędzony na terenach zalanych dał jej naukę pokory, organizacji, empatii i wdzięczności. A gdy ludzie zarzucali jej, że "robi to pod publikę", tłumaczyła: – Oczywiście, że robiłam to wszystko pod publikę, aby publika jak najszerzej się o tym dowiedziała i brała ze mnie przykład. Ci, którzy widzą w tym jakieś złe intencje, po prostu sami je mają.

Kucharze zrobili wielką kolację charytatywną na leczenie Tomasza Jakubiaka

Tomasza Jakubiaka to znany kucharz. Szersza publiczność poznała go w programie "MasterChef Nastolatki", gdzie był jurorem. Poza działalnością w telewizji tworzył też swoją markę w social mediach, gdzie prezentował przepisy i porady kulinarne.

Reklama.

Emanował pozytywną energią i radosnym stosunkiem do życia. Mówiło się o nim, że jest jedną z najbardziej towarzyskich i pomocnych osób w tej branży. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Jakubiak mocno się zmienił.

Okazało się, że cierpi na raka jelit i dwunastnicy, o czym poinformował pod koniec września w wywiadzie z Dorotą Wellman w "Dzień dobry TVN": – Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie.

Reklama.

Od tej pory kucharz już otwarcie mówił o swoich zmaganiach z chorobą. – Jeżeli chodzi o stan zdrowia, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy – zdradził w grudniu.

W pewnym momencie gwiazdor TVN przyznał też szczerze swoim fanom, że walka z rakiem sporo go kosztuje. Najpierw zaczął sprzedawać swoją książkę pt. "Ugotuj mi, Tato", a potem zorganizował zbiórkę internetową, na której w kilkanaście dni uzbierał ponad milion złotych.

W międzyczasie kucharz mógł liczyć na wsparcie wielu znanych osobowości ze świata show-biznesu. Oprócz słów otuchy w komentarzach pod jego postami pewna grupa znanych kucharzy oraz gwiazd zrzeszyła się i zorganizowała na jego rzecz charytatywną kolację na ponad 400 osób.

W jej przygotowanie i zrealizowanie włączyli się: m.in.: Daria Ładocha, Anna Starmach, Pascal Brodnicki, Michel Moran, Tomasz Kammel, Patrycja Markowska czy Abelard Giza.

To, co wydarzyło się w gmachu PGE Narodowego 1 grudnia przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich organizatorów. Sam Jakubiak był poruszony całą akcją: – Gdy dowiedziałem się, kto będzie gotował, kto będzie śpiewał i prowadził całą tę kolację, to miałem łzy w oczach. Mam je i teraz i głos mi się łamie. I jestem wam ogromnie wdzięczny.

Reklama.

:

Ostatecznie podczas licytacji na wspomnianej kolacji udało się zebrać dodatkowe 300 tys. zł. Jakubiak następnego dnia był już w Izraelu, gdzie rozpoczynał specjalistyczne leczenie nowotworu.

Mąż Omeny Mensah Rafał Brzoska pomógł dostać się do Paryża polskim tenisistkom

Może nie jest celebrytą, ale zdecydowanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych Polaków świata biznesu. Ale do rzeczy: pamiętacie, jak Magda Linette tuż przed rozpoczęciem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich opublikowała wpis na platformie "X", w którym poinformowała, że wraz z Magdaleną Fręch mają problem z doleceniem do Paryża na czas?

Reklama.

"Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem (prywatnym odrzutowcem – red.), a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdą Fręch czekamy na wasze tipy" – napisała polska tenisistka.

W sekcji komentarzy odezwał się niespodziewanie mąż Omeny Mensah Rafał Brzoska. "Proszę o DM (wiadomość prywatną – red.) ze szczegółami i spróbuję pomóc" – przekazał założyciel i prezes Inpost.

I tak też się stało. Tenisistka pokazała niemal dobę później zdjęcie z samolotu. "Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał. Dziękuję Rafał Brzoska – nasz life saver!" – czytamy w jej wpisie.

Jak się okazało, pomoc ze strony miliardera nie poszła na marne. Magda Linette bowiem pierwszy raz osiągnęła zwycięstwo na kortach w trakcie IO. Polska tenisistka pokonała Mirrę Andriejewę. Starcie zakończyło się po 89 minutach i zaledwie dwóch setach (6:3, 6:4).

Reklama.

W ten oto sposób Linette zrewanżowała się Rosjance za zeszłoroczną rozgrywkę w Madrycie. Następny mecz Linette miała 29 lipca z Jasmine Paolini. Polka toczyła wyrównany bój z Włoszką, ale ostatecznie przegrała 4:6 i 1:6.

Artyści nagrali nową wersję piosenki "Moja i twoja nadzieja" oraz zorganizowali koncert charytatywny

W tym roku z pewnością powodzie były przez wiele tygodni tematem numer jeden. Po dramatycznych chwilach Polacy pokazali, że umieją się zjednoczyć. Poza akcjami pomocowymi na miejscu kataklizmu były też przedsięwzięcia organizowane na odległość, które miały na celu nagłośnienie zbiórek i zachęcenie do niesienia pomocy.

Reklama.

Historia lubi się powtarzać i powtórzyła się tym razem ta z 1997 roku, gdy przeszła "powódź tysiąclecia", a artyści nagrali nową wersję utworu "Moja i Twoja Nadzieja". Po 27 latach zrobili to po raz kolejny.

Grupa wokalistów i wokalistek, które na co dzień nie tworzy razem muzyki, spotkała się w studiu, aby zaśpiewać "Moją i twoją nadzieję 2024", a wszystko to charytatywnie... na rzecz projektu "Telewidzowie-Powodzianom".

W inicjatywę włączyły się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Po latach można było znów usłyszeć: Katarzynę Nosowską, Edytę Bartosiewicz czy Natalię Kukulską.

Zaangażowali się także: Kamil Bednarek, Tomson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Sebastian Karpiel-Bułecka, Błażej Król, Tomek Makowiecki, Tomasz Organek, Kayah, Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Kasia Kowalska, Zbigniew Hołdys, Arek Kłusowski, Dawid Tyszkowski, Bela Komoszyńska, Roman Osica, Barbara Wrońska, Zalia, Kathia, Piotr Zioła, Meek, Oh Why?, DIMoN, Natalia Szroeder, Patrycja Markowska i Bovska.

Reklama.

Ponadto kilka tygodni później (dokładnie 26 października) stacja TVP zrobiła koncert charytatywny dla powodzian. Na Błoniach PGE Narodowego wydarzenie poprowadziła Barbara Kurdej-Szatan i Błażej Stencel.

:

Swoim wokalem koncert uświetniły takie gwiazdy jak: Lanberry, Tomasza Organka, Natalię Nykiel, Michała Szpaka, Bovską, Katarzynę Cerekwicką, Łukasza Zagrobelnego, Grzegorza Skawińskiego, Małgorzatę Ostrowską oraz zespoły IRA, Sztywny Pal Azji, Red Lips i Kobranocka. Show miało wyjątkowy klimat i to w słusznym celu.

WOŚP na czele z Jurkiem Owsiakiem przekazała 40 mln zł dla powodzian

Szerokim echem w mediach odbiła się również szybka reakcja i decyzja szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po przejściu wielkiej wody na południu Polski. Jerzy Owsiak ogłosił, że jego fundacja przekazuje 40 mln zł na pomoc mieszkańcom Dolnego Śląska.

Reklama.

"W obliczu klęski żywiołowej, która ma miejsce w Polsce, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchamia w tym momencie swoje środki w wysokości 40 milionów złotych na zakup środków pierwszej potrzeby" – napisał Owsiak.

Założyciel WOŚP współpracował z władzami poszczególnych miejscowości, których mieszkańcy potrzebowali ratunku. Zadbano wówczas również o organizację i potrzeby osób, które też chciały nieść pomoc.

– Został zorganizowany punkt Pokojowego Patrolu, by osoby, które chcą pomagać na miejscu i się do nas zgłaszają, miały swoją bazę na kilka dni, z której będą wyjeżdżać do mniejszych miejscowości. Mamy tam kontenery sypialne oraz namiot pełniący funkcję magazynu – tłumaczył Jurek Owsiak.

Reklama.

Rok 2024 dobiega już końca. W Polsce wiele się działo. Warto jednak podkreślić, że wśród znanych twarzy z pierwszych stron gazet są też ci, którzy okazali się pozytywnymi bohaterami, nieśli pomoc innym i okazywali wsparcie.