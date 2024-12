Od 9 grudnia, gdy sąd wydał nakaz aresztowania Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, skutecznie ukrywa się przed organami ścigania. Prokuratura Krajowa wydała za nim list gończy, a policja intensywnie stara się ustalić jego miejsce pobytu. Mimo licznych działań poszukiwawczych, jak na razie nie udało się go namierzyć.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Przemysław Nowak zaznaczył, że ukrywanie się przez Romanowskiego nie wpływa na zarzuty stawiane byłemu politykowi. "Ten fakt nie przyczyni się do poszerzenia zarzutów, które już ma" – podkreślił.

Europejski Nakaz Aresztowania i czerwona nota Interpolu dla Romanowskiego

W związku z intensywnymi poszukiwaniami i uzyskanymi przez śledczych nowymi informacjami prokuratura wystąpiła z wnioskiem do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dodatkowo został złożony wniosek do Komendy Głównej Policji o wydanie czerwonej noty Interpolu. Pismo zostało już przekazane do sekretariatu Interpolu w Paryżu. Czerwona nota pozwala na prowadzenie poszukiwań w ponad 200 krajach na całym świecie.