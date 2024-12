Za sprawą wrześniowego Rozporządzenia Rady Ministrów od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie kwota najniższej krajowej. W przeciwieństwie do poprzednich lat minimalne wynagrodzenie wzrośnie tylko raz, czyli będzie obowiązywało od stycznia do grudnia.

Jaka najniższa krajowa w 2025 roku?

Wiadomo już także, na jakie podwyżki może liczyć około 3 mln Polaków. Płaca minimalna od 1 stycznia będzie wynosić 4 666 zł brutto (od lipca do końca grudnia 2024 jest to 4 300 zł). "Na rękę" daje to 3 510,92 zł.