Ponad 100 osób straciło pracę przed świętami. Polska fabryka zaczyna wyprzedaż majątku

Bartosz Godziński

B ama Poland ogłosiła upadłość. W mieszczącej się w Gorzowie Wielkopolskim fabryce produkowano akcesoria do pielęgnacji obuwia i wkładki do butów. Można je było kupić m.in. w sklepach sieci CCC i internecie. Prowadziła też sprzedaż międzynarodową, bo zakład należy do niemieckiej Bama Group z ponad 100-letnia tradycją. Co się stało?