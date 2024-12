Romanowski oszukał system. Ekspert: może brać pensję, może składać interpelacje, jest posłem

Marcin Romanowski obecnie cieszy się statusem uchodźcy politycznego na Węgrzech. Polityk jest jednak nadal polskim posłem. Rządzący już zapowiedzieli kroki, aby pozbawić go uposażenia poselskiego, ale to nie może być takie łatwe do wykonania. W rozmowie z jedną z gazet wyjaśnił to znany konstytucjonalista.