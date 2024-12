Gdy Kevin poznał Roxie, ważył 130 kg. Tak reagowała na jego wygląd

Kevin Mglej i Roksana Węgiel są małżeństwem od pół roku. Songwriter i piosenkarka poznali się kilka lat temu w studiu nagraniowym. Wtedy przyszły mąż gwiazdy był jeszcze przed spektakularną przemianą wyglądu i ważył 130 kg. W najnowszym wywiadzie ujawnił, jak ukochana na to reagowała. Już wiadomo, czy namawiała go do schudnięcia.