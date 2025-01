Co zyskujemy, dodając do naszej rutyny treningowej dodatkowe obciążenie? Po pierwsze: różnorodność, a to niezwykle istotna rzecz, zwłaszcza dla początkujących. Nuda potrafi skutecznie zniechęcić do treningu. Hantle stanowią więc fajne urozmaicenie treningu - są sposobem na uniknięcie monotonii.