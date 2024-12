Trzaskowski i Nawrocki złapali zadyszkę w nowym sondażu. Najwięcej zyskał jeden kandydat

Największe partie polityczne ogłosiły już kandydatów na prezydenta Polski. Wydaje się jednak, że walka o ten urząd rozegra się pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Co ciekawe, w nowym sondażu zaliczyli oni spadek poparcia w pierwszej turze, ale w drugiej wyraźnie zwiększa się przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim i to on wygrałby wybory.