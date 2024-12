Rafy koralowe u wybrzeży Egiptu przyciągają setki tysięcy turystów każdego roku. W Marsa Alam wiele hoteli jest wznoszonych od razu przy rafie, dzięki czemu turyści nie muszą wykupywać dodatkowych wycieczek. Wystarczy, że zabiorą maski, rurki i mogą snurkować wchodząc do wody z tamtejszych pomostów. Niestety, w tym pięknym podwodnym świecie czasami dochodzi do tragicznych wypadków. Takich jak niedzielny atak rekina na dwóch obywateli Włoch .

Atak rekina w Egipcie. Jedna osoba nie żyje

Niestety wiadomo już, że jeden z nich nie wróci do kraju. Z przekazanych informacji wynika, że na skutek ataku rekina (najpewniej tygrysiego) doznał on poważnych obrażeń nogi, skutkiem czego było utrata dużej ilości krwi. Jego życia nie udało się uratować. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala w Porcie Ghalib. Ma rany będące skutkiem pogryzienia przez rekina.

Egipt z natychmiastową reakcją na atak rekina

Warto dodać, że choć u wybrzeży Egiptu żyje wiele gatunków rekinów, to w ostatnich miesiącach nie spotykały one ludzi. Po raz ostatni do poważnego ataku tego zwierzęcia na człowieka doszło w czerwcu 2024 roku. Wówczas ofiarą 4-metrowego żarłacza tygrysiego padł turysta z Rosji. Mężczyzna nie przeżył. Natomiast we wrześnie 2023 roku rekin odgryzł turystce rękę.