Nie zapominajcie jednak, że ćwiczenia to nie wszystko - w parze z aktywnością musi iść zbilansowana dieta. Zadbajcie więc o to, aby Wasze talerze były kolorowe: pełne warzyw, owoców i produktów z pełnego ziarna. Po treningu natomiast sięgnijcie po przekąski białkowe - to dobry sposób, aby zregenerować mięśnie po dużym wysiłku fizycznym, białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w jej utrzymaniu . Wybierając tego rodzaju produkty koniecznie zwróćcie uwagę na skład - często można w nich znaleźć dobroczynne mikroelementy.