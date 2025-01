Ryanair żąda odszkodowania od pasażera

Jak podaje w środę Reuters , Ryanair stwierdził, że "niewybaczalne zachowanie" pasażera podczas lotu z Dublina na hiszpańską wyspę Lanzarote 9 kwietnia zmusiło samolot do zmiany trasy do portugalskiego miasta Porto. Lot został opóźniony o całą noc. Zakwaterowanie, wydatki pasażerów i koszty lądowania wyniosły łącznie 15 tys. euro.

Przy okazji przypomnijmy, że na łamach naTemat już kilkukrotnie informowaliśmy o zmianach, które w najbliższym czasie czekają port w Modlinie i Lotnisko Chopina. To właśnie na największy z polskich portów Ryanair już jakiś czas temu przeniósł loty do Wiednia, które wcześniej realizował z Modlina. Jednak o niektórych połączeniach mieszkańcy Warszawy i okolic na razie będą musieli zapomnieć.

Tania linia lotnicza tnie siatkę połączeń z Modlina

12 grudnia pisaliśmy, że Ryanair planuje bardzo mocne ograniczenie liczby operacji z lotniska w Modlinie . "Ryanair potwierdził dziś (12 grudnia), że latem przyszłego roku dokona dalszych redukcji przepustowości na lotnisku Warszawa Modlin, co spowoduje utratę ponad miliona miejsc, 11 bezpośrednich połączeń i zmniejszenie częstotliwości na kolejnych 28 trasach" – przekazał nam przewoźnik.

Jak wyliczył serwis Fly4free.pl, z rozkładu zniknie kilka naprawdę ciekawych możliwości. Popularnym i tanim kierunkiem na city breaki była zawsze Ryga, której teraz zabraknie. Wiosną nie wrócą także połączenia do Aten czy hiszpańskiej Walencji. Ostre cięcia dotknęły także kierunków do Wielkiej Brytanii . Z rozkładu zniknęły Manchestern, Birmingham, Leeds i Liverpool.

To jednak nie koniec zmian. Pewne jest także, że wiosną zabraknie lotów do szwedzkiego Goteborga. Turyści nie polecą także do Kowna na Litwie, czy stolicy Norwegii – Oslo.