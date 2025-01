Lumpeksy są wyjątkowymi sklepami, więc wymagają wyjątkowego podejścia. Nie wystarczy lista tego, czego szukamy i pieniądze w portfelu. Warto opracować sobie plan, by upolować prawdziwe perełki w niskiej cenie. Jednym z trików, który zdecydowanie trzeba znać jest wybranie odpowiedniego dnia na zakupy. Dla każdego będzie to jednak inny dzień. Ciekawi, o co chodzi?

Jak kupować w lumpeksie? Tego dnia odpuść sobie zakupy Fot. Bartosz KRUPA/East News

Kiedy kupować w lumpeksie? Tego dnia zaplanuj zakupy

Przede wszystkim musisz pamiętać, że lumpeks to nie tradycyjny sklep i nie powinniśmy nastawiać się na konkretne rzeczy, bo przekopiemy góry ciuchów i pozostaniemy rozczarowani tym, że nie znaleźliśmy wymarzonej czerwonej sukienki do kostek czy skórzanych martensów w kolorze fioletowym. Nie oznacza to jednak, że zakupów nie można w żaden sposób planować.

Możesz rozpisać sobie listę rzeczy, których szukasz, ale postaw na ogóły, które uzbierasz w dłuższym terminie niż jedna wizyta w lumpeksie np. wełniany sweter, płaszcz, t-shirt z bawełny.

To, na co możemy zwrócić uwagę to: konkretne marki i materiały, których możemy poszukiwać. Warto spojrzeć na składy i wybierać jak najlepsze. Nie ma sensu iść w kiepskie składy i sztuczne materiały, gdy to właśnie w lumpeksie możemy zapłacić o wiele mniej za wełnę, kaszmir, naturalną skórę, len czy jedwab.

Czytaj więc metki w poszukiwaniu jak najlepszej jakości, dotykaj, by ocenić czy materiał nie będzie w noszeniu gryzący, niewygodny czy zbyt ciepły. Zawsze przymierzaj ubrania, bo to co piękne na wieszaku, może okazać się zupełnie mierne w praktyce.

Jednak jedną z najważniejszych rad jest wybranie odpowiedniego dnia na zakupy. Dla jednych będzie to dzień dostawy, dla innych ostatni dzień przed nową dostawą.

1. Pierwszy dzień dostawy – „Złota godzina”

Pierwszy dzień dostawy to zdecydowanie najważniejszy moment na zakupy w lumpeksie, ponieważ wtedy najwięcej nowych, nieprzesortowanych jeszcze rzeczy trafia do sklepu. Wiele osób uważa ten dzień za najlepszy czas na zakupy, ponieważ:

Świeżość oferty : Towar jest w najlepszym stanie, ponieważ jeszcze nie był przeszukany przez innych klientów. Duża różnorodność : W pierwszym dniu dostawy możesz znaleźć unikalne rzeczy, zanim inni zaczynają je "rozbierać". Wyjątkowe okazje : Wiele osób nie ma czasu na pierwsze przejrzenie nowego towaru, co oznacza, że można zdobyć perełki bez większej konkurencji.

Wczesne przyjście : Jeśli zależy Ci na najlepszych rzeczach, przyjdź zaraz po otwarciu sklepu. Często w takich godzinach rzeczy są jeszcze w nienaruszonym stanie, a ty będziesz wśród pierwszych, którzy przejrzą nowy towar. Szybka selekcja : Na początku skup się na obejrzeniu rzeczy, które są dla Ciebie najbardziej interesujące. Nie marnuj czasu na przeglądanie każdej rzeczy – wybierz te, które pasują do Twojego stylu. Dokładne sprawdzenie stanu : Ponieważ rzeczy są świeże, istnieje mniejsze ryzyko uszkodzeń, ale warto dokładnie sprawdzić stan odzieży, zwłaszcza jeżeli nie masz zamiaru od razu jej prać.

2. Dzień przed nową dostawą – „Najtańsza okazja”

Jeśli chcesz mieć mniejsze tłumy i szansę na znalezienie ukrytych perełek, dzień przed nową dostawą może być również dobrym dniem na zakupy, choć ma to swoje ryzyko. W tym czasie w sklepie wciąż mogą znajdować się ubrania, które nie zostały sprzedane od ostatniej dostawy. Często są to rzeczy, które nie znalazły się w centrum uwagi lub zostały "zapomniane" przez innych klientów.

Przeszukiwanie detali : W dzień przed nową dostawą warto poszukać rzeczy, które mogą nie rzucać się w oczy, ale wciąż mają dużą wartość. Czasami wystarczy tylko poprawić zamek, dodać guzik lub wymienić element, aby coś stało się jak nowe. Lokalizowanie ukrytych perełek : Zwróć uwagę na ubrania, które mogą być odstawione w mniej uczęszczanych częściach sklepu lub schowane na najdalszych wieszakach. Z reguły te rzeczy mogą być ignorowane przez innych, co daje Ci szansę na odkrycie czegoś wyjątkowego. Wykorzystanie niższych cen : Czasami sklepy w lumpeksach oferują przeceny na stare towary, aby zrobić miejsce na nową dostawę. Może się zdarzyć, że ubrania z poprzednich dostaw zostaną przecenione na dzień przed nową dostawą, co pozwala na zdobycie okazji.

Pierwszy dzień dostawy jest idealny, jeśli szukasz najnowszych i najbardziej unikalnych rzeczy, a konkurencja nie jest jeszcze zbyt duża.