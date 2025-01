Jak co miesiąc, prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz inni politycy pojawili się na placu Piłsudskiego. Po złożeniu wieńca Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie do zgromadzonych. Tłum próbował jednak zagłuszyć jego słowa, skandując w jego kierunku "kłamca".

– Tu słyszymy bez przerwy "kłamca, kłamca, kłamca", słyszymy propagandę putinowską. W tej sytuacji, która jest niezgodna z prawem, niezgodna z tradycją polskiej kultury, o czym mówi sam premier, mamy do czynienia ze stanem, w którym trzeba sobie jasno powiedzieć: w Polsce Putin ma takie wpływy, że może wszystko. Może tych ludzi tutaj przysyłać po to, by zakłócali te uroczystości – mówił.